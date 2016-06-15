Учёные: контакт с инопланетным разумом откладывается на 1500 лет
Вашингтон, 15 июня, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Разумная жизнь возможна на расстоянии не менее полутора тысяч световых лет от Земли и будет найдена не раньше, чем через полторы тысячи лет, считают участники ежегодной встречи Американского астрономического общества.
Одни из них считают, что контакт не состоялся до сих пор потому, что космос слишком огромен. Другие отстаивают тезис «уникальности Земли» и ничтожно малой вероятности повторного стечения миллионов обстоятельств, сделавшего возможным появление разумной жизни на планете.
Третья группа ученых заявила, что телевизионные и радиосигналы, вырабатываемые человечеством, достигли еще не всех потенциально обитаемых миров и надо подождать.
Кроме того, выдвинута гипотеза, гласящая о возможности контакта с внеземным разумом не ранее того времени, когда у человечества появится техническая возможность быстрого обмена информацией с районами дальнего космоса.
Стоит отметить, что прогнозы ученых крайне оптимистичны и их расчеты основываются на том, что вся жизнь во Вселенной в итоге станет разумной, а не исчезнет в результате вымираний и катастроф.