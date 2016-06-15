Вашингтон, 15 июня, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Разумная жизнь возможна на расстоянии не менее полутора тысяч световых лет от Земли и будет найдена не раньше, чем через полторы тысячи лет, считают участники ежегодной встречи Американского астрономического общества.

Послание в космос. Пластинка межпланетной станции «Пионер» 1972

Одни из них считают, что контакт не состоялся до сих пор потому, что космос слишком огромен. Другие отстаивают тезис «уникальности Земли» и ничтожно малой вероятности повторного стечения миллионов обстоятельств, сделавшего возможным появление разумной жизни на планете.

Третья группа ученых заявила, что телевизионные и радиосигналы, вырабатываемые человечеством, достигли еще не всех потенциально обитаемых миров и надо подождать.

Кроме того, выдвинута гипотеза, гласящая о возможности контакта с внеземным разумом не ранее того времени, когда у человечества появится техническая возможность быстрого обмена информацией с районами дальнего космоса.

Стоит отметить, что прогнозы ученых крайне оптимистичны и их расчеты основываются на том, что вся жизнь во Вселенной в итоге станет разумной, а не исчезнет в результате вымираний и катастроф.