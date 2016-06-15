Южно-Сахалинск, 15 июня, 2016, 10:06 — ИА Регнум. На Киринское месторождение Сахалинского шельфа прибыли две плавучие полупогружные буровые установки (ППБУ), которым в этом году предстоит построить эксплуатационные скважины, сообщает пресс-служба компании «Газпром флот».

flot.gazprom.ru ППБУ «Полярная звезда»

Платформы под названиями «Полярная звезда» и «Северное сияние» доставлены из залива Невельского, в текущем буровом сезоне с ними будут вести работу транспортно-буксирные суда «Сатурн» и «Нептун».

После того, как экипаж установок завершит контрольную проверку приборов и оборудования, платформы приступят к выполнению производственных задач в рамках проекта «Сахалин-3», запланированных на 2016 год, а именно — к строительству эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, буровые платформы доставлены на Сахалин их Китая. Они разработаны специально для разведочного и эксплуатационного бурения газовых и нефтяных скважин глубиной до 7500 м в условиях сурового климата.