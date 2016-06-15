Воронеж, 15 июня, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Около 77 тысяч зрителей посетили мероприятия Платоновского фестиваля искусство, проходившего в Воронеже со 2 по 14 июня. Об этом на церемонии закрытия фестиваля заявил губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Число посетителей по сравнению с прошлым годом (а фестиваль прошел уже в шестой раз) выросло на 10%.

Фото управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Спектакль французского театра «Буфф дю Нор» «Крокодил-обманщик / Дидона и Эней»

«Люди дают Платоновскому фестивалю положительные оценки, и это самое главное. Еще очень важно, что имя Андрея Платонова и его дух звучали на протяжении фестиваля. Повторю еще раз фразу из произведения Платонова: «Все возможно ‑ и удается все, но главное — сеять души в людях». Думаю, что фестиваль выполнил эту очень важную, благородную общественную задачу», — отметил губернатор.

Он также поблагодарил организаторов фестиваля: «Прошедшие двенадцать дней марафона погружения в море высокого искусства стоят трудов. Несмотря на грустную минуту завершения, мы сегодня не говорим «прощай», а говорим «до свидания». И уже приветствуем новый, седьмой Платоновский фестиваль!» — отметил глава региона.

Завершил шестой Платоновский фестиваль музыкальный спектакль французского театра «Буфф дю Нор» «Крокодил-обманщик / Дидона и Эней» — по мотивам оперы Генри Пёрселла «Дидона и Эней». По оценке Академии Мольера, «Крокодил-обманщик / Дидона и Эней» назван лучшим музыкальным спектаклем 2014 года во Франции.