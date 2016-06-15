Вашингтон, 15 июня, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Американская компания Apple получила патент на устройства с «круглым» дисплеем и прозрачным корпусом. Соответствующий документ был опубликован на сайте Управления по патентам и товарным знакам США.

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В описании к документу говорится, что патент предполагает использование изогнутых экранов, которые позволят зациклить изображение и за счет этого новшество «расширит функциональные возможности более чем одной поверхности устройства».

По планам разработчиков, технология увеличит экранное пространство, на котором смогут расположиться 5 вместо 4 иконок.

Кроме того, переключение уровня громкости на смартфоне будет осуществляться не с помощью кнопки, а путем нажатия на экран, который может быть создан из пластика или стекла. Кнопка блокировки экрана на гаджете также будет отсутствовать.

Заблокировать экран можно будет с помощью комбинации нажатий на одну из сторон устройства, сообщает ТАСС.