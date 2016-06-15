Вашингтон, 15 июня, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В США опубликованы рассекреченные версии документов, содержащие информацию о задержании и методах допроса, проводимых Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Ведомство обнародовало 50 документов в соответствии с действующим в США Законом о свободе информации, сообщает Politico.

Цитата из кф «Немыслимое». реж Грегор Джордан. 2009. США Пытки ЦРУ

Отмечается, что документы перед опубликованием были основательно отредактированы. В частности, из них изъяты имена и должности сотрудников ЦРУ.

В качестве примера приводится один из документов, составленный в 2002 году. В нём сообщается, что сотрудники ЦРУ не должны сообщать в письменной форме о своих сомнениях в законности методов допроса. Имеются в виду как электронные письма, так и шифрованные телеграммы.

Другой пример — документ от 2003 года. В нём сотрудник ведомства уведомляет о своём нежелании быть связанным с программой проведения допросов и о намерении подать в отставку.

В числе 50 опубликованных ЦРУ документов присутствует доклад о расследовании гибели заключённого Гуля Рахмана. Этот человек в 2001 году умер в секретной тюрьме ЦРУ в Афганистане. Отмечается, что смерть Рахмана наступила в результате того, что его в одной футболке приковали к бетонной стене при минусовой температуре.

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