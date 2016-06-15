Волгоград, 15 июня, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Волгоградской области единый государственный экзамен по литературе выявил лучших знатоков этого предмета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета образования и науки 15 июня, 100 баллов заработали трое выпускников. Наивысший результат продемонстрировали воспитанница Волгоградского лицея-интерната «Лидер», ученица волжской кадетской школы имени Героя России Сергея Солнечникова и обучающийся гимназии города Волжского.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В прошлом году «стобалльников» по литературе было двое, как и годом ранее. На «отлично» работу написали Александра Прокопенко из средней школы с углубленным изучением отдельных предметов № 12 Волжского и ученица средней школы №88 Тракторозаводского района Волгограда Полина Беликова. 43 участника получили 80 баллов и выше. Всего же в тестировании принял участие 501 человек.

Добавим, 14 июня выпускники демонстрировали свои знания по биологии и письменной части иностранного языка. Итоговая аттестация в Волгоградской области прошла без удалений и технологических сбоев. Для участия в экзамене по биологии зарегистрировались 3082 человека. ЕГЭ проводилось на базе 18 пунктов проведения экзаменов, восемь из которых расположены в Волгограде. Английский язык письменно изъявили желание сдать 983 выпускника, немецкий — 40, французский — 17. Тестирование прошло на базе пяти ППЭ: в четырех образовательных организациях Волгограда и в школе № 30 города Волжского. Результаты этих испытаний обнародуют 28 июня.

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Устный ЕГЭ по иностранному языку в соответствии с расписанием, установленным Рособрнадзором, прошел 10−11 июня. Как отметили в комитете, были соблюдены все меры информационной безопасности. ЕГЭ прошел в штатном режиме на базе семи пунктов проведения экзаменов, один из которых — в городе Волжском. Знания английского языка проверяли 1002 человека, немецкого — 42 выпускника, французский сдавали 17 выпускников. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за устную часть экзамена — 20 баллов.

Добавим, что сегодня, 15 июня, станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку.