Ереван, 15 июня, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не участвует в подготовке трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила исполняющая обязанности руководителя отдела по связям с прессой ОБСЕ Наташа Раджакович. По её словам, ОБСЕ не вовлечена в организацию саммита по Нагорному Карабаху в Санкт-Петербурге и не может его комментировать. «Насколько мы знаем, он созывается по инициативе РФ. Вы должны таким образом адресовать свои вопросы российским властям», — цитирует Раджакович ТАСС. При этом она воздержалась от каких-либо комментариев и не ответила на вопрос о возможной дате проведения встречи.

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14 мая помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал, что во время своего пребывания в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин встретится с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. При этом Ушаков подчеркнул, что Россия продолжит «свою посредническую миссию, естественно, в полном взаимодействии с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ, на основе принципов, которые были предложены в соответствии с заявлениями президентов России, США и Франции в период с 2009 по 2013 годы».

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16 мая в Вене, впервые после апрельских боевых действий лидеры Армении и Азербайджана провели встречу при участии глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта (США, РФ и Франции).