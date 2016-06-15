Москва, 15 июня, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Вокруг рынка нефти в последнее время сформировался негативный новостной фон, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский. Рост числа буровых в США сопровождается неопределенностью перспектив мировой экономики из-за Великобритании и потенциально возможным ростом коммерческих запасов в крупнейшей экономике мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С точки зрения технического анализа, контракты уже почти достигли значимых технических уровней поддержки. Для Brent это 48,60, а для WTI — 47,80. Для дальнейшего снижения фундаментальных предпосылок почти нет. Агентство энергетической информации в своем краткосрочном прогнозе рынка энергоносителей отметило, что спрос и предложение сейчас полностью сбалансировались из-за падения добычи в Нигерии и Ливии. В США разгар сезона отпусков», — пояснил Полховский.

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«В краткосрочной перспективе при сложившемся новостном фоне цены могут снизиться и к 45, но более долгосрочные факторы спроса и предложения помогут им вернуться в район 50 долларов», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 июня, мировые цены на нефть утром снижаются на фоне неожиданных данных Американского института нефти (API) по росту запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 06.53 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,42% до $49,12 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,40%, до $47,81.