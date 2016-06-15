Пекин, 15 июня, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Министерство охраны окружающей среды КНР опубликовало отчет, согласно которому качество воздуха в большинстве китайских городов постепенно улучшается.

Выбросы в атмосферу

Средняя плотность мелких частиц PM2,5, образующих густой смог, сократилась в апреле и мае на 8,7% и 11,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Качество воздуха в 338 крупных городах Китая ощутимо улучшилось, пишет «Наньцзао жибао».

В апреле 2016 г. в крупном городском конгломерате Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй было зафиксировано снижение плотности PM2,5 на 13,4%. В мае положительная динамика продолжилась — плотность мелких частиц, опасных для органов дыхания человека, снизилась еще на 16,1%.

Самыми «чистыми» крупными городами признаны Хайкоу, расположенный в провинции Хайнань, и Хуэйчжоу в провинции Гуандун. Самые «загрязненные» города расположены в северной провинции Хэбэй. В список 10 самых экологически опасных городов для проживания вошли 5 населенных пунктов, расположенных в этой провинции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце декабря 2015 г. власти КНР ввели наивысший «красный» уровень общественной опасности, вызванный ухудшением экологической обстановки.