Грозный, 15 июня, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В Ножай-Юртовском районе Чечни сегодня ночью, 15 июня, произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались 22 населенных пункта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. В зону отключения попали всего 8377 домов, в которых проживают 35 345 человек, в том числе почти 13 тысяч детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Авария случилась на подстанции «Ножай-Юрт». По предварительной информации, из-за переувлажнения почвы опора линии электропередач получила крен и произошел обрыв провода. Восстановительные работы начались в 08:00. Для ликвидации происшествия на месте задействовано пять человек и две единицы техники.

Накануне глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что ливневые дожди нанесли большой ущерб в Ножай-Юртовском районе. Повреждена дорожная сеть, разрушены полностью или серьезно повреждены 48 жилых домов. Для пострадавших от оползня уже начато возведение 19 домов.

Ранее сообщалось, что серьезный ущерб нанесли ливневые дожди в Веденском, Шатойском районе Чечни. В селе Гуш-Керт разрушены оползнем 10 домов. Без крова остались 52 человека. Еще 17 домов имеют серьезные повреждения и не пригодны для проживания. Уничтожены 22 дома в селении Ца-Ведено. По поручению главы региона для пострадавших от оползня людей будут построены новые дома уже к началу следующего месяца.

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