Всеволожск, Ленинградская область, 15 июня, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Более двух часов потребовалось пожарным Ленинградской области и Санкт-Петербурга, чтобы справиться с огнем, охватившим гаражные боксы в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленобласти. Об этом сегодня, 15 июня, сообщило ГУ МЧС России по Ленобласти.

pixabay.com Огонь

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 05:20 с улицы Заводской. Горели гаражи на общей площади 600 кв. метров.

На место пожара прибыли дежурные смены 93-й и 104-й пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области, 34-й пожарной части Санкт-Петербурга, служба пожаротушения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области, а также пожарно-спасательная служба деревни Агалатово. Было задействовано 5 единиц техники.

«В 07:40 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», — отметили в ГУ МЧС по Ленобласти.

С причиной пожара разбираются дознаватели Всеволожского района.