Москва, 15 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Количество российских граждан, которые не имеют права выезжать за рубеж из-за долгов, составило порядка двух миллионов человек. Такие данные предоставила микрофинансовая организация «Е заем», основываясь на информации Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщает РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

Уточняется, что с начала текущего года по май примерно 157 тысяч граждан России получили запрет на выезд за рубеж из-за кредитов. Это количество на 80% превышает число за аналогичный период прошлого года: тогда их насчитывалось 87 тысяч. С января по май 2016 года в России гражданами получено 392 тысяч исполнительных листов с выездным запретом.

Наибольшее число невыездных должников приходится на тех, кто не платит алименты: их 46% от общего числа. Следующая по численности категория — клиенты банков, которых насчитывается 40%. На третьем месте — должники по налогам и штрафам ГИБДД (всего десять процентов). Четыре процента составляют те, кто не платит за ЖКХ, и один процент — заёмщики микрофинансовых организаций.

Отмечается, что по данным коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», к настоящему времени в России 4,5 млн заёмщиков по кредитам в банках находятся под угрозой выездного запрета. Речь идёт о должниках, чьи кредиты уже просрочены более чем на 90 дней.