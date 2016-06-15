Якутск, 15 июня, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Поток туристов в Якутию с каждым годом растёт, но он был бы существенно выше, если бы авиабилеты из Москвы не стоили так дорого. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал менеджер турфирмы «Визит Якутия» Аяр Варламов. Он подчёркивает, что при формировании цен на туры из-за стоимости перелёта очень велика транспортная составляющая (средняя стоимость билета из Москвы в Якутск составляет около 20 тысяч рублей на человека).

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«А инфраструктуры при этом нет. Иностранные туристы жалуются на то, что не могут в гостиницах нормально питаться. Уровень низкий, всё очень примитивное», — отмечает представитель турфирмы. По его словам, наиболее востребованы зимой автомобильные туры Якутск-Оцмякон и Якутск-Магадан. Летом гости Якутии предпочитают посещать природный парк «Ленские столбы», а также Булус — уникальную местность, где даже в самую жаркую погоду лежит снег.

По сравнению с прошлым годом число посещающих республику иностранцев через фирму «Визит Якутия» выросло примерно на треть, рассказал Аяр Варламов. По его наблюдениям гостей из-за границы приезжает больше, чем из регионов России. «Рубль упал, и цена для иностранцев стала привлекательнее», — объяснил представитель туркомпании.

Менеджер агентства «Солнечный Тур» рассказала, что через их фирму многие ездят в Якутию из Центральной России и Москвы, и помимо «Ленских столбов» интересуются алмазной столицей (в городе Мирный находится кимберлитовая трубка мира, её размеры впечатляют), охотой, рыбалкой и этнотурами в отдалённые районы республики. Туры в основном краткосрочные: максимальная длительность путешествий по Якутии — неделя.

Главной проблемой туристы также называют дороговизну авиабилетов и жалуются на отсутствие инфраструктуры в регионе, особенно на дороги. «Переживают по поводу дорог гости из заграницы. Их беспокоит в том числе то, что доехать в некоторые районы республики можно не в любое время года, а в некоторые — вообще только по зимнику», — отметила Любовь. На гостиницы представителям «Солнечного тура» туристы не жаловались — в Якутске мест хватает, уровень есть разный, диапазон цен широк.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Егор Борисов в ходе прямой линии признал, что с въездным туризмом и его развитием в республике есть проблемы. Решать их власти региона намерены с помощью федералов.

«Проблема в том, что мы сегодня должны создать инфраструктуру, которая необходима для туристов, посещающих республику, — пояснил он. — У нас есть экстремальный туризм, у нас есть экологический туризм, охот-туризм, ребята, которые приезжают ознакомиться с условиями севера, приезжают, но их мало. А те, которые хотят ознакомиться с Ленскими столбами, нашей природой, рыбалкой, по реке Лена плавать и так далее — они хотят более комфортных условий. У нас, к сожалению, в городе Якутске и других районах для таких туристов условия еще не созданы. Гостиниц не хватает», — отметил глава республики.