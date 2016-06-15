Москва, 15 июня, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются, о чём свидетельствуют данные торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

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По состоянию на 8:40 мск цена августовского фьючерса на нефть марки Brent составила $49,14 за баррель, снизившись на 2,504%.

Нефть марки WTI с поставкой в июле к этому времени подешевела на 2,302% и составила $47,78 за баррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова высказала мнение, что нефть Brent, которая на минувшей неделе смогла обновить 8-месячный максимум, может «застрять» и не возобновлять рост.