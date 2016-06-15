Москва, 15 июня, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Brent падает четвертый день подряд, так и не сумев пробиться выше 52,83, так как, по-видимому, нашла свой временный баланс, особенно учитывая неблагоприятные данные от API, а также динамику показателя действующих буровых установок от Baker Hughes, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рост их числа, хотя и незначительный, напоминает о еще одной угрозе для рынка в виде возвращения части сланцевых проектов в случае роста цен на нефть выше уровня их рентабельности. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного сгладило негативные тенденции, отметив, что ситуация с балансом спроса и предложения немного выправится к следующему году», — пояснила Афанасьева.

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Сегодня, 15 июня, у актива есть шанс подтвердить границы новообразованного диапазона 49,50 — 53,00. Внимание будет как на динамику доллара США, так и на отчет от Минэнерго. Для того чтобы Brent смогла вернуться к верхней границе, нужно сокращение коммерческих запасов нефти, а также мягкий тон сопроводительного заявления FOMC, который надавит на доллар. Шансы на такой исход довольно велики», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне неожиданных данных Американского института нефти (API) по росту запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 06.53 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,42% до $49,12 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,40%, до $47,81.