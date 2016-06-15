Москва, 15 июня, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Пара USD/RUB продолжит диапазонное движение, которое создает условия для более предсказуемых стратегий торговли парой, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Если текущее падение Brent исчерпано, скорее всего, пара просто войдет в новые границы, определяющиеся рамками 63,00−66,00. А текущее укрепление доллара США против российского рубля, вполне возможно, уже сегодня, 15 июня, подойдет к завершению в связи с ожиданиями по результатам заседания ФРС», — сказала Афанасьева.

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Если рынок усмотрит мягкость в комментариях Йеллен, доллар пойдет ко дну, а пара USD/RUB попытается вернуться ниже 65,00. Дополнительным фактором поддержки может стать и отчет от Минэнерго США, если он подтвердит снижение запасов нефти в подземных хранилищах, полагает Афанасьева.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ на 15 июня повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, курс доллара США установлен на отметке 66,03 рубля, он поднялся на 1,32 рубля к предыдущему значению. Евро вырос на 1,13 рубля и составил 74,32 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 1,42% до $49,12.