Пекин, 15 июня, 2016, 08:18 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Пекине помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай сообщил журналистам некоторое подробности предстоящего визита президента Российской Федерации Владимира Путина.

David Dennis Соглашение с КНР

«Пекин ожидает подписания ряда соглашений между Китаем и Россией в рамках расширения стратегического двустороннего сотрудничества»,-заявил китайский дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая не уточнил какого рода соглашения будут подписаны, отметив, что данные соглашения ранее обсуждали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин во время предыдущего визита главы МИД РФ в Китай, пишет «Чжунго жибао»

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 апреля в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, прибывшего в Китай с официальным визитом. Главной темой для обсуждения стал предстоящий визит Владимира Путина в Китай, запланированный на июнь 2016 г.