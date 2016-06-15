Дублин, 15 июня, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Известный гитарист из Северной Ирландии Генри Маккалах умер 14 июня в возрасте 72 лет, сообщает ВВС.

Генри Маккалох

Маккалах работал со многими известными музыкантами, в том числе с Полом Маккартни и группой Wings, созданной Маккартни после распада The Beatles в 1971 году. Он известен участием в записи музыкальной темы для фильма про Джеймса Бонда «007: Живи и дай умереть».

Музыкант сотрудничал с британским певцом Джо Кокером на рок-фестивале «Вудсток» в 1969 году. Маккалах участвовал в концертах таких рок-исполнителей, как Джими Хендрикс и Pink Floyd.

Среди других заметных работ Маккалоха значится партия соло-гитары на записи рок-оперы Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда».

В 2012 году СМИ ошибочно сообщили о его смерти после случившегося с музыкантом инфаркта.