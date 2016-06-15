Токио, 15 июня, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Корабль Военно-морских сил Китая вошел в территориальные воды Японии. Об этом, как передает телеканал NHK, сообщило Министерство обороны Японии.

chinanews.com Корабль Военно-морских сил Китая

По данным военного ведомства, инцидент произошел в среду, 15 июня, в районе острова Кутироэрабу префектуры Кагосима.

Отмечается, что вычислил китайский корабль японский патрульный самолет. После обнаружения, судно ВМС Китая покинуло район острова Кутироэрабу и вышло в международные воды.

Реакции Пекина на данный инцидент пока не последовало.