Анадырь, 15 июня, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Два пожара выявлены на территории Чукотки в ходе авиационного патрулирования, общая площадь возгорания достигла 710 га, сообщает 15 июня пресс-центр правительства региона.

thinglink.com Лесной пожар

14 июня специалисты «Авиабазы» обнаружили, что в 90 км от села Краснено Анадырского района горят оленьи пастбища, площадь пожара составляет 680 га. С огнем борются 11 десантников пожарной службы с помощью 3 мотопомп, однако рассматривается возможность задействовать в тушении пожара вертолеты Robinson R-44 и Ми-8, которые будут доставлять воду, и минивездеход Tinger.

В 150 км от города Билибино 9 человек задействованы в тушении пожара на 30 га лесных земель.

В текущем пожароопасном сезоне на лесных землях Чукотки ликвидированы три лесных пожара, пламя обошло территорию в 390 га. Два пожара произошли на оленьих пастбищах, там огонь охватил около 3725 га.