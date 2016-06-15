Москва, 15 июня, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Опытная эксплуатация широкоугольного телескопа АЗТ-33 ВМ для скоростного обзора неба для предупреждения астероидно-кометной опасности началась в России, сообщают «Известия».

ka-dar.ru АЗТ-33ВМ

Прибор построен петербургским АО «ЛОМО» при участии Сибирского отделения РАН и предприятий Роскосмоса и работает в составе саянской обсерватории Института солнечно-земной физики сибирского отделения РАН.

Телескоп такого уровня является в России первым. Опасные астероиды диаметром 50 метров он способен обнаружить на расстоянии 150 млн км. Это позволяет выявлять опасные объекты задолго до их приближения к Земле.

Теперь перед создателями телескопа стоит задача расширения его принимающего поля минимум в 20 раз, чтобы задействовать возможности прибора полностью. Сложность состоит в том, что необходимые для этого детекторы производятся за рубежом.

Федеральной космической программой на 2016−2025 годы в России запланировано создать автоматизированную систему предупреждения опасных ситуаций в околоземном пространстве (АСПОС ОКП). Для этого планируется разработка технологий и программных средств для обнаружения угрожающих Земле космических тел, создание аппаратно-программного комплекса моделирования ситуаций и средств противодействия опасным космическим объектам.