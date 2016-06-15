Токио, 15 июня, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Глава японской столицы Ёити Масудзоэ подал официальное заявление об отставке. Политик не стал дожидаться, когда депутаты законодательного собрания Токио вынесут ему вотум недоверия, передает телеканал NHK.

Токио

Сегодня, 15 июня, в законодательном собрании Токио должно было состояться заседание, на котором бы рассматривался вопрос о резолюции по вотуму недоверия Масудзоэ. С такой инициативой выступили накануне, 14 июня, семь правящих и оппозиционных партий городского парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что Масудзоэ использовал средства из политических фондов, созданных на пожертвования сторонников, в личных целях.

Глава Токио сделал заявление, что потраченные средства будут возвращены, если ему дадут доработать до окончания срока его полномочий.