Чита, 15 июня, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Новосибирские археологи обнаружили на реке Ларги в районе села Горбица Сретенского района Забайкальского края древнюю писаницу (петроглифы), сообщили ИА REGNUM в Новосибирском государственном университете. Об этих петроглифах слышали и раньше, но найти их специалистам не удавалось — очень этот район отдаленный и труднодоступный. И лишь с помощью местного жителя Евгения Карелина его нашла археологическая экспедиция доцента кафедры археологии и этнографии НГУ и научного сотрудника ИАЭТ СО РАН Сергея Алкина.

Фотографии предоставлены Сергеем Алкиным Новосибирские археологи обнаружили древнюю Ларгинскую писаницу в Забайкалье

По словам Алкина, петроглиф на реке Ларги — памятник редкий. «Прежде всего потому, что писаница большого размера и содержит множество изображений, в то время как обычно на скалах в этом районе один-три плохо сохранившихся рисунка. Во-вторых, нас порадовала великолепная сохранность. Памятник был случайно найден много лет назад местным охотником и почти не посещался другими людьми», — отметил археолог.

Наскальное изображение состоит более чем из двадцати элементов. Есть здесь нарисованные человеческие фигурки, изображения быка, дерева и, предположительно, птиц. Центральными в композиции являются антропоморфные изображения. Выполнено оно минеральной краской — красной и оранжевой охрой.

Археологическая экспедиция разыскала Ларгинскую писаницу в конце полевого сезона 2013 года. Это был целенаправленный поиск. В тот год экспедиция провела у писаницы не более часа. В течение двух следующих полевых сезонов новосибирские археологи возвращались к Ларгинской писанице, чтобы скопировать все изображения на прозрачную пленку для дальнейшего анализа. Но сообщать о своей находке ученые не спешили, боялись вмешательства туристов.

«Теперь у нас есть полная копия, с которой уже можно работать: изучать изображения, анализировать сюжет. С одной стороны, наша задача — рассказать всем об этом удивительном петроглифе, ввести новый археологический памятник в научный оборот, привлечь к его изучению других специалистов. С другой стороны, очень хочется, чтобы писаница так и осталась не поврежденной: пусть на ней не будет отметок и рисунков туристов», — отмечает Сергей Алкин.

По предварительной оценке, Ларгинская писаница была создана в эпоху бронзы, около четырех тысяч лет назад. Такой вывод археологи сделали на основании сравнений с аналогичными памятниками в Восточном Забайкалье и Якутии. Для более точного датирования ученым необходим дополнительный археологический материал.

«Отдаленный и малозаселенный теперь район Забайкалья, где находится Ларгинская писаница, в древности был относительно неплохо обжит. Первые археологические памятники были обнаружены там еще в начале ХХ века. Позже в 1954 году по этим местам прошёл разведывательным маршрутом основатель нашего института Алексей Окладников. Последнее десятилетие эти работы продолжены нашим отрядом, в котором проходят археологическую практику студенты гуманитарного факультета НГУ. За эти годы нам удалось обнаружить здесь первые местонахождения эпохи верхнего палеолита (возраст которых приблизительно 25 — 18 тыс. лет), неолита и бронзового века, провести широкомасштабные исследования укрепленных поселений рубежа 1−2 тыс. нашей эры. Таким образом, в прошлом этот район не был пустынен. Но пока мы не можем ответить на вопрос, кто были те люди, что создали писаницу. Очевидно, что они были тунгусо — или монголоязычны», — предполагает археолог.