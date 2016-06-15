Москва, 15 июня, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он полностью исключает причастность российского правительства и правительственных органов к взлому базы данных Демократической партии США, сообщает Reuters.

alphr.com Хакер

Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что базы данных американской Демократической партии были взломаны при участии «правительственных хакеров» из России. «Я полностью исключаю возможность участия правительства или правительственных органов в этом», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета Washington Post опубликовала информацию о том, что базы данных национального комитета Демократической партии США подверглись кибератаке. В СМИ рассматривается возможность того, что ко взлому причастны хакеры, «работающие на правительство России».

Сообщалось также, что были атакованы серверы кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Накануне, 14 июня, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что представляемое им ведомство не располагает данными о хакерской атаке на компьютеры Национальной Демократической Партии США, где содержались данные о Трампе.