Пекин, 15 июня, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Пекин прокомментировал информацию о предстоящей встрече президента США и Далай-ламы

Сверкающая золотая звезда. 1975. КНР

В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан призвал США быть последовательными во внешней политике и уважать принцип «Единого Китая». Так, пресс-секретарь МИД КНР прокомментировал вопрос журналистов о готовящемся визите тайваньского лидера Цай Инвэнь в Майями и Лос-Анджелес.

«Правительство США неоднократно заявляло о приверженности политике единого Китая. Мы требуем, чтобы американская сторона выполняла свои обещания и была последовательна в построении внешнеполитического курса», — заявил Лу Кан.

Китайский дипломат подчеркнул, что действия Соединенных Штатов «предоставляют почву для сепаратисткой деятельности, направленной на раскол Китая», пишет «Чжунго жибао».

Отвечая на вопрос о предстоящей встрече президента США Барака Обамы и Далай-ламы, Лу Кан отметил, что Вашингтон не должен признавать т.н. «тибетское правительство в изгнании», а сам Тибет является неотъемлемой частью КНР.

Информация о готовящейся встрече президента США с лидером тибетского буддизма была опубликована пресс-службой Белого дома 14 июня.