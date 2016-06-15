Улан-Удэ, 15 июня, 2016, 07:23 — ИА Регнум. В Бурятии после пожара в лагере «Дружба» пройдет проверка детских лагерей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Соответствующее поручение глава Бурятии Вячеслав Наговицын дал на планерном совещании, которое состоялось 14 июня.

По предварительным данным, руководство лагеря устроило жилье из технического помещения. Там жили несколько человек. «Официальных данных расследования еще нет, но, похоже, проводка не выдержала нагрузки, и это — серьезное нарушение», — сделали вывод региональные власти.

Наговицын подчеркнул, что «в условиях засушливого лета нужно еще раз проверить соблюдение всех требований, наличие инвентаря для тушения, связи, нет ли в лагерях нарушений по проживанию, проследить, чтобы не было нагревателей в неприспособленных для этого помещениях». По словам главы региона, в случае заморозков «лучше прервать смену на несколько дней, с продлением отдыха на это число дней».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 июня в лесничество Заиграевского района республики поступило сообщение о том, что в лагере «Дружба» горит административное здание, пожар перекинулся на лесной фонд. По предварительным данным, лагерь не был окружен защитными минерализованными полосами, поэтому произошел переход огня от здания в лес. Более 200 детей, отдыхавших в лагере, вывезли в Улан-Удэ. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.