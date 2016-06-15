Париж, 15 июня, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Во Франции полицейские отпустили российских сотрудников СМИ, которые были задержаны после инцидента между российскими и английскими фанатами. Как передают Вести.Ru, формальным поводом для задержания стала проверка аккредитаций.

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Инцидент произошел в Лилле, где сборная России по футболу 15 июня проведет матч группового этапа ЧЕ-2016 с командой Словакии.

«После проверки, длившейся около 20 минут, представители российских СМИ были отпущены», — говорится в сообщении.

Отметим, что на момент задержания журналисты изданий РФ выполняли свою работу: снимали нападение английских и валлийских фанатов на российских болельщиков в центре города Лилль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Лилле (Франция) сотрудники полиции отобрали аккредитации и задержали группу из 15 журналистов без объяснения причин.

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