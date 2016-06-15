Владивосток, 15 июня, 2016, 07:17 — ИА Регнум. На очередном заседании Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток во главе с полпредом Юрием Трутневым 15 июня было одобрено 27 инвестиционных проектов на общую сумму более 14,3 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня были одобрены 27 инвестиционных проектов, важен каждый из них. Все абсолютно разноплановые и будут реализовываться в разных сферах. Самое главное, что у людей есть желание и потенциал для этого, наша задача простая — помогать. Это собственно то, зачем Свободный порт и создавался», — сказал Юрий Трутнев.

Благодаря резидентам в Приморье появится 1 697 новых рабочих мест.

Полпред президента особо отметил проект по строительству взлетно-посадочной полосы: «Обычно взлетно-посадочные полосы строит государство, когда за них берется частный инвестор, то у меня никаких других эмоций, кроме аплодисментов нет».

Как пояснили в «Корпорации развития Дальнего Востока», заявленные и одобренные проекты будут реализовываться в различных сферах.

Так, в скором времени в Свободном порту Владивостока появится крытый аквапарк, современный яхтенный порт, соответствующий международным стандартам, производство одноразовой пластмассовой посуды, детских подгузников. Уделили внимание строительству и промышленности — три резидента построят жилые комплексы в СПВ, а в Октябрьском районе планируют добывать уголь.

Интерес у членов Наблюдательного совета вызвал необычный проект — создание во Владивостоке независимой кинопроизводственной компании «Морской волк. Создание киноисторий».

На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступила 81 заявка от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 160,7 млрд рублей. В перспективе будет создано 19 485 рабочих мест.