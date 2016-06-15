Якутск, 15 июня, 2016, 06:47 — ИА Регнум. Якутия подала заявку на включение в федеральную целевую программу «Отходы». Республике необходимы деньги на строительство мусороперерабатывающего завода и перенос свалки под Якутском на новое место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

dnevniki.ykt.ru Свалки мусора в Якутии

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«Работающий полигон на Вилюйском тракте сильно устарел, — отметил руководитель администрации главы и правительства Якутии Юрий Куприянов. — Поэтому я принял решение внести соответствующее предложение главе республики Егору Борисову, чтобы в Год экологии мы были включены в федеральную программу и получили необходимые средства на мусороперерабатывающий завод».

По мнению Куприянова особенно важно включить строительство мусороперерабатывающего завода в Якутске в федеральную целевую программу. Эта мера, считает он, позволит обеспечить экологическую безопасность города и близлежащих территорий.

Напомним, свалка Якутска уже переполнена, а также не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов. Мусорный полигон, расположенный в девяти километрах от Якутска, был открыт еще в 1972 году, а допустимая нормативная эксплуатация подобных объектов составляет 10−15 лет. Площадь свалки превышает 32 гектара, на которых хранится свыше 10 млн тонн мусора.

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