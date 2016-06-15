Якутск, 15 июня, 2016, 06:22 — ИА Регнум. Предприятиям ювелирной и гранильной отраслей Якутии необходимо создание Алмазного центра на территории республики, а не во Владивостоке: это поможет им реализовывать продукцию во время спада. Такое мнение было озвучено на публичных слушаниях, проведённых комитетом Госсобрания республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Якутские необработанные алмазы

«Кризисные явления 2015 года отразились на гранильной и ювелирной отраслях по всей России и, по сути, остановили их развитие», — заявил в ходе публичных слушаний министр промышленности региона Андрей Панов. Он признал, что объёмы производства и реализации конечной продукции упали. По итогам первого квартала 2016 года из-за кризиса план по огранке алмазов выполнен на 96,6%, по производству ювелирных изделий — на 73%.

По данным председателя Комитета по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них Торгово-промышленной палаты Якутии Леонида Николаева, серьёзно пострадали ювелирные предприятия: в 2015 году прекратили выпуск ювелирной продукции 12 предприятий, а в первом квартале 2016 года не выпустили ни одного изделия 33 организации. Если смотреть шире, то в 2008 году на учёте состояло 204 организации, работающие с драгоценными камнями и металлами, а по последним данным осталась 121 предприятие.

«Мы потеряли Алданский, Покровский и Нюрбинский ювелирно-гранильные заводы, Якутскую алмазную компанию, фактически осталась пара месяцев, как юридически исчезнет и ОАО «Золото Якутии», — отметил Леонид Николаев. Он также рассказал о финансовых затратах якутских ювелиров для участия в выставках: требуются огромные средства на переезды, аренду выставочных площадей, охрану, проживание. «На примере мне известных семи участниках выставки, которые выставляются под единым брендом «Ювелиры Якутии», только за 2015 год в суммарном выражении потратили 23 миллиона рублей на участие в выставках, а получили финансовую поддержку от республики на всех в размере 500 тысяч рублей», — отметил Леонид Николаев.

По словам инициатора слушаний, депутата Госсобрания и президента Торгово-промышленной палаты республики Владимира Членова, развиваться ювелирной отрасли Якутии мешает отсутствие собственных оборотных средств и затруднённый доступ к финансовым ресурсам. Кроме того, затрудняет торговлю изделиями несовершенство действующих нормативных правовых актов в сфере регулирования оборота драгоценных металлов и камней, а также налоговые и таможенные ограничения, что снижает конкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке. Ювелиры и огранщики ждут от властей республики создание гранильного кластера и открытия в Якутии таможенного поста, а также государственную поддержку в нелёгкий для предприятий этой отрасли период.

«У нас из-под носа уводят во Владивосток наш Алмазный центр, — цитирует Владимира Членова ИА YakutiaMedia. — Даже форму урасы у нас содрали, будут ставить ее там на острове Русский. Алмазный центр должен находиться в центре алмазного края, а не где-то на обочине», — сказал во вступительном слове Владимир Членов. Он рассчитывает, что вопрос, где будет размещён алмазный центр, решится с приездом президента Владимира Путина, который намерен посетить ТОР «Кангалассы».

Как сообщало ИА REGNUM, в ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» намерены участвовать алмазогранильные и ювелирные предприятия Якутии. Создать внутри этой территории опережающего развития специализированный алмазно-бриллиантовый и ювелирный комплекс, в рамках мер поддержки работающих в этих отраслях предприятий, предложил заместитель министра промышленности республики Андрей Синяков. По его словам, многие предприятия готовы стать резидентами ТОСЭР, и пришло время «настроить эту работу на территории индустриального парка во взаимодействии с Технопарком».

Напомним, российский Алмазный центр собираются создать в рамках Свободного порта Владивосток. Он должен заработать в столице Приморья к августу-сентябрю 2016 года. Для начала во Владивостоке появится филиал компании «АЛРОСА».