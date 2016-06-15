Лондон, 15 июня, 2016, 05:46 — ИА Регнум. Принц Уильям в ходе визита в посольство США, где он выразил соболезнования в связи с трагедией в гей-клубе в Орландо (штат Флорида), заявил, что снимется для журнала для геев Attitude, пишет The Mirror.

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По словам защитника прав ЛГБТ-сообщества Крега Петти, об этом в посольстве США ему сказал сам принц. Управляющий директор журнала Attitude Майк Бакли подтвердил эту информацию, заявив, вскоре в журнале будет «интересное объявление».

Принц также уточнил, что интервью с ним выйдет 22 июня. В Кенсингтонском дворце пообещали вскоре прокомментировать планы герцога Кембриджского Уильяма.

Ранее для обложки известного в Великобритании и в Европе журнала для геев Attitude снимались Тони Блэр, Дэвид Кэмерон, Мадонна и Дэвид Бекхэм. Принц Уильям может стать первым представителем британской королевской семьи, который появится в подобном издании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня 29-летний гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил в ночном клубе Орландо 49 человек, более 50 получили ранения. Один из полицейских в ходе перестрелки убил злоумышленника.

По одной из версий, озвученных американскими правоохранительными органами, Омар Матин являлся участником одной из террористических группировок.