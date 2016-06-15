Пекин, 15 июня, 2016, 05:46 — ИА Регнум. В Пекине состоялся второй раунд китайско-американского диалога на высшем уровне по вопросам борьбы с киберпреступностью. Предыдущая встреча представителей КНР и США состоялась в Вашингтоне в 2015 г.

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Китайскую делегацию возглавил глава Министерства общественной безопасности КНР Го Шэнкунь. В ходе своего выступления перед делегацией из США глава китайского ведомства высоко оценил прогресс, достигнутый в процессе совместной борьбы с киберпреступностью, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Сотрудничество в области борьбы с преступлениями, совершенными через Интернет, имеет стратегическую важность как для Китая, так и для Соединенных Штатов. Главным механизмом сотрудничества является диалог между Пекином и Вашингтоном», — заявил Го Шэнкунь.

Заместитель секретаря Департамента национальной безопасности Сюзан Сполдинг, возглавляющая делегацию американских специалистов, подчеркнула, что США и КНР имеют много общих интересов в области кибербезопасности.

«Правительство США выступает за укрепление сотрудничества путем создания специальной горячей линии между сотрудниками соответствующих ведомств, расширению обмена информацией и совместной работой по конкретными делам», — отметила замглавы Департамента национальной безопасности.

Стороны одобрили план создания горячей линии и договорились провести третий раунд переговоров в Вашингтоне в конце 2016 г.