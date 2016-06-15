Лондон, 15 июня, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн привел серьезный довод в пользу голосования против выхода страны из Евросоюза: Brexit может стоить Соединенному Королевству 30 млрд фунтов стерлингов ($42 млрд), пишет газета Guardian.

img.flexcom.ru Евро и фунт

Закрыть такую дыру в бюджете можно будет лишь сокращением социальных обязательств и повышением акцизов на бензин и алкоголь и ростом подоходного налога.

По данным издания, если на референдуме граждане примут решение прекратить членство Великобритании в ЕС, Осборну придется разрабатывать новый, экстренный бюджет. «Мы не должны так рисковать», — заявил министр финансов, уточнив, что выход из ЕС — это проигрышная ситуация для британских семей.

Если же придется верстать новый бюджет, в него будет заложено повышение базовой ставки налога на прибыль на 2% (с 20 до 22%), а верхняя граница налога повысится на 3% (с 40 до 43%). На 5% вырастет налог на наследство (с 40 до 45%), рост акцизов на бензин и алкоголь также составит 5%.

Расходы на здравоохранение, военные нужды и образование будут урезаны на 2%, на полицию, региональные бюджеты и транспорт — на 5%. Все эти меры позволят сэкономить 15 млрд фунтов стерлингов ($21 млрд) бюджетных средств.

Напомним, 23 июня граждане Великобритании на референдуме решат вопрос о дальнейшем членстве страны в составе Евросоюза. Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон неоднократно заявлял, что, приняв решение о выходе из ЕС, британцы могут столкнуться с «десятилетием неопределенности».