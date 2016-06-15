Пекин, 15 июня, 2016, 05:26 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на сайте Китайской валютной торговой системы, центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился на 0,32% до отметки в 6,6001 юаня за доллар. В последний раз подобный курс был зафиксирован в январе 2011 г.

23yy.com Юань

Главный финансовый регулятор страны неоднократно заявлял о необходимости государственной поддержки стабильного курса юаня. По мнению китайских экспертов, резкое снижение курса юаня не представляет опасности для национальной экономики, пишет «Синьхуа».

Снижение курса национальной валюты Китая может быть вызвано спекуляцией на финансовом рынке. Кроме того, на колебания паритетного курса сказывается перестроение модели китайской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, серьезное снижение курса юаня было зафиксировано 25 мая. Тогда национальная валюта КНР ослабла сразу на 225 базовых пунктов. Как сообщили в Народном банке Китая, причин для беспокойства нет.