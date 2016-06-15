Токио, 15 июня, 2016, 05:23 — ИА Регнум. В Японии мэр Токио Ёити Масудзоэ может уйти в отставку добровольно, не дожидаясь, пока законодательное собрание префектуры вынесет ему вотум недоверия, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.

Токио

Ожидается, что Масудзоэ подаст заявление об отставке председателю законодательной ассамблеи Токио в первой половине дня 15 июня. Голосование в заксобрании по проекту резолюции с выражением недоверия губернатору должно состояться во второй половине дня в среду.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что средствами из политических фондов, созданных на пожертвования сторонников, Масудзоэ оплачивал семейный отдых, счета в ресторанах и покупки — от книг до картин и одежды из шелка.

Кроме того, выяснилось, что один из политических фондов «арендовал» помещения у научно-исследовательского института, возглавляемого женой главы Токио. Причем адрес этого института совпадал с адресом дома Масудзое.

Со своей стороны мэр Токио пообещал вернуть потраченные средства, урезать себе зарплату и продать дом, если ему дадут доработать до окончания срока его полномочий.