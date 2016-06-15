Вашингтон, 15 июня, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Главный претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выигрывает последние праймериз партии — в округе Колумбия, где расположена столица страны, Вашингтон.

rferl.org Праймериз

По данным телеканала CNN, по итогам обработки 61% бюллетеней Клинтон набрала 78,8% голосов. У соперника экс-госсекретаря США, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, — 21% голосов.

Ранее Клинтон уже набрала необходимое для выдвижения кандидатом количество голосов. Претендент официально будет выдвинут 25−28 июня в Филадельфии на съезде партии.

Президент США Барак Обама публично поддержал кандидатуру Хилари Клинтон на президентских выборах. Обама также поблагодарил другого кандидата демократов — Сандерса за то, что он в своей предвыборной кампании привлек внимание к имущественному расслоению в США.

На ноябрьских выборах конкурентом бывшего госсекретаря Хилари Клинтон станет миллиардер-республиканец Дональд Трамп.