Пекин, 15 июня, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Грузовой состав, следовавший из китайской провинции Сычуань в Германию, установил новый рекорд скорости доставки грузов по железной дороге. Путь из Китая в Европу поезд преодолел всего за 10 суток.

verslas.lrytas.lt Грузовые поезда

Параллельно с сокращением продолжительности следования поездов, увеличивается количество отправлений. Контейнерные составы из Чэнду отправляются в Польшу, Нидерланды и Германию ежедневно, каждую неделю в Сычуань возвращается 4 грузовых поезда с европейскими товарами, пишет «Чжунго синьвэнь».

По последним данным, с момента запуска железнодорожного сообщения Сычуань-Германия в 2013 г. более 300 составов доставили в Европу 24,6 тыс. контейнером с китайскими товарами на сумму в $1 млрд.

Оператор железнодорожной линии CR Express ожидает, что к 2017 г. количество рейсов из Китая в Европу достигнет отметки в 1 тыс. Кроме того, CR Express рассматривает возможность увеличения протяженности маршрутов, благодаря привлечению новых европейских городов. К концу года товары из КНР могут доставляться в немецкий Нюрнберг и нидерландский Тилбург.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за первый год функционирования железнодорожного маршрута Харбин-Гамбург в КНР и Германию были доставлены товары на сумму свыше $210 млн.