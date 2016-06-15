Каракас, 15 июня, 2016, 04:45 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов восстановить отношения с США, и, в частности, назначить нового посла в Вашингтон, сообщает телеканал Globovision.

elespectador.com Николас Мадуро — президент Венесуэлы

Мадуро отметил, что он предлагал США восстановить отношения «долгие годы». Президент Венесуэлы пояснил, что готов принять посла США, но чтобы он «приехал с уважением».

Предложение организовать встречу высокого уровня между США и Венесуэлой озвучил госсекретарь США Джон Керри на встрече с главой МИД Венесуэлы Делси Родригес в Санто-Доминго (Доминиканская республика), напомнил Мадуро.

Напомним, в декабре 2010 года между США и Венесуэлой произошел конфликт: президент страны Уго Чавес отказался принять посла США Ларри Палмера из-за его неуважительных слов в адрес Боливарианской Республики.

Посол был назначен президентом США Бараком Обамой. В ответ Вашингтон аннулировал визу Бернардо Альвареса — посла Венесуэлы.