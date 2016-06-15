Вашингтон, 15 июня, 2016, 04:35 — ИА Регнум. Вашингтон намерен послать дополнительные военные корабли к берегам Восточной Азии, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Крейсера в строю. Флот США

По данным издания, их целью будет выполнение «различных миссий». Другие подробности, а также сроки отправки военных кораблей в Восточную Азию не сообщаются.

Напомним, ранее глава Пентагона Эштон Картер даже пригрозил Пекину санкциями, если тот не прекратит возведение военной инфраструктуре на спорных с Брунеем, Филиппинами, Малайзией, Вьетнамом островах в Южно-Китайском море.

В регионе Южно-Китайского моря растет напряжение с тех пор, как Китай начал сооружать там искусственные острова. Соседние страны, как Филиппины, Австралия, Вьетнам, а также США опасаются, что КНР разместит на островах системы ПРО. Под предлогом обеспечения безопасности международного судоходства Пентагон отправил в регион свои военные корабли, вызвав тем самым недовольство Пекина.