Абу-Даби, 15 июня, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Руководство Emirates National Oil Company (ENOC) сообщило журналистам, что им удалось достигнуть договоренности с представителями крупнейшего китайского банка ICBC. В ближайшие недели китайский банк предоставит компании из Объединенных Арабских Эмиратов кредит в размере $230 млн.

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«Предоставление столь крупного кредита со стороны ICBC является свидетельством нашей надежной деловой и финансовой активности. Мы благодарим ICBC за предоставленную возможность расширить наш бизнес», — заявил главный финансовый директор ENOC Group Петри Пентти.

Кредитные средства будут потрачены на финансирование новых проектов и поддержание темпов расширения компании, испытывающей сложности из-за проблем на международном рынке нефти и газа.

ICBC является крупнейшим банком в мире по отношению к активам и рыночной капитализации. Активы банка на 2015 год составляют $3322,04 млрд. Выручка ICBC в 2015 г. составила $166,8 млрд, чистая прибыль — $44,76 млрд. ICBC занимает первую строчку в рейтинге крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае китайский банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) приобрел у английского финансового конгломерата Barclays Plc самое большое в Европе хранилище драгоценных металлов.