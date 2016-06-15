Хабаровск, 15 июня, 2016, 04:38 — ИА Регнум. В Хабаровском крае спасатели не исключают, что в ближайшие дни уровни рек достигнут критических значений. Обострение ситуации ожидается близ сёл Кукан, Новокуровка и Архангеловка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

qwas.ru Паводок в ЕАО

Так, в ближайшие сутки на 20−40 см уровень воды может подняться на реке Урми у села Кукан. Таким образом, она дойдёт до отметки в 840−860 см, а в данном случае 950 см — это уже опасные явления.

К 16−18 июня на реке Кур вблизи села Новокуровка вода поднимется на 0,5−1 м и дойдёт до отметки в 600−650 см. Здесь уровень воды в 650 см относится к неблагоприятным явлениям.

На реке Тунгуска у села Архангеловка к 18−20 июня вода может подняться на 1−1,3 м до отметки в 900−950 см. Ещё полметра, до уровня в 1 тысячу метров, и обстановка на этом участке тоже будет относиться к неблагоприятным явлениям.

Спасатели прогнозируют возможность подтопления местных дорог, сельскохозяйственных угодий, сенокосов, полей, линий связи, низких мест в сёлах. Главе Хабаровского муниципального района Денису Удоду направлено предупреждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем регионе — в Еврейской автономной области — затоплены свыше 30 приусадебных участков из-за обильных дождей: в Биробиджане — 9, по области — ещё 22. Кроме того паводковая обстановка обостряется ввиду подъёма воды в реках Бира и Кирга. На фоне этого синоптики не спешат успокоить население благоприятными прогнозами.

По последним данным, на подтопленных территориях — поселки Тукалевский, Партизанский, село Раздольное — проверяются децентрализованные источники питьевой воды. С сегодняшнего дня, 15 июня, было частично приостановлено движение автобусов по дачным маршрутам.