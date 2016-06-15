Тяньцзинь, Китай, 15 июня, 2016, 04:07 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи Тяньцзиня сообщила о 2 новых случаях заражения людей вирусом H7N9. В настоящий момент оба пациента находятся в критическом состоянии в одной из больниц города. Китайские врачи делают все возможное для спасения жизни граждан.

omicrono.com Вакцинация домашней птицы

Пациенты, чье имена пока не сообщаются, прибыли в Тяньцзинь на сезонную работу из г. Ланфан, расположенного в провинции Хэбэй. Мужчины были госпитализированы после осложнения пневмонии. Взятые анализы подтвердили факт заражения вирусом H7N9, также известным как птичий грипп, пишет «Сина синьвэнь».

Госпитализированные подтвердили, что незадолго до ухудшения самочувствия они имели контакт с домашней птицей. Анализы крови, взятые у людей из ближайшего окружения заразившихся, не подтвердили наличие опасного вируса.

Вирус H7N9 является одним из штаммов птичьего гриппа. Первое заражение человека вирусом H7N9 было зафиксировано в 2013 г. С сентября 2015 г. по февраль 2016 г. в Китае было зафиксировано 44 случая заражения вирусом Н7N9, жертвами которого стали 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 июня столичная комиссия здравоохранения и планирования семьи подтвердила новый факт заболевания человека птичьим гриппом. Вирус H7N9 был обнаружен в крови мужчины, проживающего в пригороде Пекина.