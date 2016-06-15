Москва, 15 июня, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку в зданиях пяти вокзалов Москвы после сообщений об угрозе взрыва, взрывных устройств не обнаружено, сообщает РСН.

mos-dv.ru Комсомольская площадь

Были проверены помещения Казанского, Ленинградского, Ярославского, Курского и Белорусского вокзалов. Угроза теракта не подтвердилась.

Ранее из-за сообщения о заложенных бомбах с Курского, Казанского, Ярославского, Ленинградского и Белорусского вокзалов были эвакуированы пассажиры.