Лилль, Франция, 15 июня, 2016, 03:55 — ИА Регнум. В Лилле (Франция) сотрудники полиции отобрали аккредитации и задержали группу из 15 журналистов без объяснения причин, пишет газета «Известия».

vladnews.ru Журналисты

Сотрудники ряда российских СМИ были задержаны после инцидента между российскими и английскими болельщиками. Уточняется, что в момент задержания корреспонденты снимали, как английские и валлийские футбольные фанаты напали на российских болельщиков.

Репортеров окружили около 20 сотрудников французской жандармерии, проводится проверка документов. Кроме того, у журналистов отобраны аккредитации.

Ранее 14 июня французской полиции удалось пресечь столкновения болельщиков из России, Англии и Уэльса в городе Лилль, где 15 июня должен состояться матч Россия — Словакия в рамках группового этапа Евро-2016.

Напомним, обстановка на чемпионате Европы по футболу накалилась после того, как в Марселе 9 июня начались массовые столкновения российских и английских болельщиков в преддверии матча Россия — Англия. В результате столкновений пострадали 35 человек.