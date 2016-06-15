Анадырь, 15 июня, 2016, 04:36 — ИА Регнум. На Чукотке 28,48% магазинов, торгующих алкоголем, ещё не успели подключиться к Единой государственной автоматизированной информационной системе. Автономный округ занял последнее место не только на Дальнем Востоке, но и среди всех регионов России по готовности к продажам алкоголя через ЕГАИС, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

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У Приморья в списке субъектов РФ, сформированном на основании количества подключенных к системе магазинов, 68-е место. В регионе не готовы к вступлению в силу закона, регулирующего алкогольный рынок, 7,52% магазинов. Следующая в списке Якутия: 55-я строчка и 5,69% не успевших подключиться к ЕГАИС.

В Приамурье к 1 июля нужно успеть присоединиться к системе 5,49% магазинов, в Хабаровском крае — 5,32%, в Магаданской области — 3,4%. Быстрее всех среди дальневосточников состыковались с ЕГАИС ЕАО и Сахалин, где неподключенными остаются только 1,48% и 0,9% торговых точек соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии жаловались на то, что состыковка с ЕГАИС проходит очень проблемно, потому что система очень сырая, и часто приходится соединятся по горячей линии с операторами. Как рассказывала глава Союза торговых работников, заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству при главе якутского городского округа Ирина Котенко, программа частенько отказывает, а подтверждения накладных приходится дожидаться 3−5 дней. Ещё дольше эта процедура проходит на тех территориях республики, где очень низкая скорость Интернета.

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