Тула, 15 июня, 2016, 03:48 — ИА Регнум. В Тульской области сотрудники полиции обнаружили 12-летнюю девочку, ранее пропавшую из поселка Плеханово, в цыганском таборе, говорится в сообщении регионального управления МВД.

vk.com/kosaya_gora Косая гора

По данным полиции, школьница познакомилась в соцсетях с 14-летним жителем поселка Косая Гора и встретилась с ним на массовых мероприятиях в Туле. Когда родные не дождались девочку домой, они отправились в правоохранительные органы.

Не исключается, что девочка направилась в цыганское поселение посёлка Косая Гора не по своей воле — ее могли забрать в дом так называемого «жениха» в соответствии с канонами «цыганской свадьбы».

«Родители невесты, в том случае, если бы, не обнаружили дочь, не могли бы претендовать на выкуп, то есть, «калым». Поэтому, чтобы облегчить себе задачу по поиску дочери, те обратились в полицию, заявив о похищении», — уточнили в полиции.

В отношении родителей девочки составлены административные протоколы за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней. Обстоятельства происшествия выясняются.