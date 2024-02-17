Буэнос-Айрес, 15 июня, 2016, 03:41 — ИА Регнум. В Аргентине при попытке зарыть на территории одного из монастырей крупную сумму денег задержан бывший министр общественных работ Хосе Лопес, сообщает портал La Nacion.

Цитата из к/ф «Пираты карибского моря : сундук мертвеца.». реж Гор Вербински . 2006. США Сундук мертвеца

Инцидент произошел в монастыре в пригороде Буэнос-Айреса. О том, что ночью на территории монастыря находится неизвестный мужчина, в полицию сообщил аноним.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали бывшего министра правительства Кристины Фернандес де Киршнер, когда он пытался спрятать в земле $8,5 млн. По данным портала, экс-чиновник при задержании пытался дать взятку полицейским.

У Лопеса было изъято шесть сумок с пакетами, в которых были упакованы крупные суммы в долларах США, евро, катарских риалах и японских йенах.