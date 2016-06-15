Петропавловск-Камчатский, 15 июня, 2016, 03:36 — ИА Регнум. Желание покататься на лошадях и насладиться видами уникальной природы Камчатки закончилось скандалом для консула Генконсульства США во Владивостоке Мэри Ганн. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в представительстве МИД РФ в Петропавловске-Камчатском, женщину и сопровождавших её лиц задержали полицейские.

csillagszem.hu Лошадь

Консул Мэри Ганн с друзьями решила покататься на лошадях в районе поселка Раздольный, посещение территории которого иностранцами запрещено без согласования с ФСБ. «Когда дипломата задержали, разрешения у нее не было. Она предъявила документы, удостоверяющие личность и подтверждающие дипломатический статус. После этого её отпустили. А вот двоим её сопровождающим — иностранному студенту и гражданке США, может грозить штраф», — пояснили в представительстве. Консул приехала на Камчатку с частным визитом к подруге — гражданке США, которая живет в столице региона. Они поехали на конеферму в район Раздольного. Туда постоянно приезжают туристы, чтобы покататься на лошадях, но иностранцам для нахождения там нужно специальное разрешение. Как передает корреспондент ИА REGNUM, здесь расположены некоторые военные объекты, в частности, склады. Кроме того, отсюда недалеко и до хранилищ боеприпасов военных в поселке Южные Коряки.

По имеющимся данным, консул накануне покинула Камчатку и улетела во Владивосток.