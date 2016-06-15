Орландо, США, 15 июня, 2016, 03:24 — ИА Регнум. В США против жены Омара Матина, расстрелявшего посетителей гей-клуба Pulse в Орландо (штат Флорида), могут быть выдвинуты обвинения: она подозревала мужа в том, что он готовит нападение, сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

msnbc.com Тюрьма

В настоящее время 30-летняя Нур Захи Салман, на которой 29-летний Матин был женат с 2013 года, дает показания ФБР. Она заявила, что пыталась отговорить мужа от нападения, однако никому об этом не сообщила.

В частности, женщина была с супругом, когда он покупал оружие и кобуру, и подвозила его к ночному клубу — Матин решил осмотреть заведение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня 29-летний гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил в ночном клубе Орландо 49 человек, более 50 получили ранения. Один из полицейских в ходе перестрелки убил злоумышленника. Американские правоохранительные органы расследуют совершённое как теракт.

По одной из версий, озвученных американскими правоохранительными органами, Омар Матин являлся участником одной из террористических группировок.