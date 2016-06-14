Лилль, Франция, 15 июня, 2016, 02:50 — ИА Регнум. В Лилле (Франция), где 15 июня пройдет матч группового этапа ЕВРО-2016 между сборными России и Словакии, английский футбольный болельщик осквернил российский флаг. Видео опубликовано на портале Youtube.

all-len-all.com Грязь

Инцидент произошел возле одного из баров на площади у вокзала, где собралось более сотни английских футбольных фанатов. Один из них бросил на землю небольшой российский триколор и начал его топтать.

Российские болельщики заявили, что полиция запретила им доставать флаги России, тогда как на английских фанатов это не правило не действует — они оскверняют российский флаг и спокойно ходят с флагами своей страны, сообщает «Чемпионат».

Напомним, обстановка на чемпионате Европы по футболу накалилась после того, как в Марселе 9 июня начались массовые столкновения российских и английских болельщиков в преддверии матча Россия — Англия. В результате столкновений пострадали 35 человек.

После матча, завершившегося 12 июня со счетом 1:1, на стадионе «Велодром» произошли массовые беспорядки. УЕФА оштрафовал РФС на 150 тысяч евро, а российская футбольная сборная условно дисквалифицирована до конца Евро-2016.